Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат

Он отметил, что на переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной

"Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой нормандский формат", - сказал Зеленский.