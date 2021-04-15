Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які мають відбутися завтра, 16 квітня. Він зазначив, що поки що нормандський формат має такий вигляд.
Про це Зеленський заявив в відеокоментарі, який є в розпорядженні РБК-Україна.
Він зазначив, що на переговорах буде піднята тема стягнення російських військ до кордону з Україною
"Це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після нашої зустрічі буде ще відезустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Поки що у нас такий нормандський формат", - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський – про підсумки засідання РНБО від 15.04.2021
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки чергового засідання РНБО. Зокрема, Глава держави повідомив про те, що обговорювалося питання Донбасу, й запевнив, що українська армія – готова. Також Володимир Зеленський розповів про запровадження санкцій проти 12 топ-контрабандистів та ініціативу щодо розробки законопроекту, який унеможливить вплив олігархів на економіку та законодавчі процеси в країні.Posted by Офіс Президента України on Thursday, April 15, 2021
Нагадаємо, завтра, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Франції, де проведе переговори з Макроном і Меркель - сторонами нормандського формату з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Зустріч пройде на тлі ескалації ситуації на Донбасі і напруженості біля українського державного кордону. Російська Федерація кілька днів стягала свої війська під Воронеж. Україна вважає, що це може бути загрозою військової провокації.