Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат

Він зазначив, що на переговорах буде піднята тема стягнення російських військ до кордону з Україною

"Це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після нашої зустрічі буде ще відезустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Поки що у нас такий нормандський формат", - сказав Зеленський.