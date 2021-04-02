UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о разговоре с Байденом: мы стоим плечом к плечу

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после своего первого разговора с американским президентом Джо Байденом. Зеленский заявил, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях.

Об этом он написал на странице в Twitter.

Зеленский отметил, что американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

"Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира", - отметил он.

Напомним, сегодня состоялась первая телефонная беседа президентов Украины и США. Разговор Зеленского и Байдена состоялась на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Как рассказало издание Politico, в ходе разговора Зеленский и Байден обсудили информацию о стягивании российских войск к границе Украины.

Кроме того, в Белом доме раскрыли подробности сегодняшнего телефонного разговора президентов США и Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф Байден
Читайте также
Агрессия РФ, коррупция и COVID: у Байдена раскрыли подробности разговора с Зеленским
Зеленский и Байден провели первый разговор на фоне обострения на Донбассе
Прогноз погоды