Зеленський про розмову з Байденом: ми стоїмо пліч-о-пліч

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після своєї першої розмови з американським президентом Джо Байденом. Зеленський заявив, що Україна цінує підтримку з боку США на різних рівнях.
Про це він написав на сторінці у Twitter.
Зеленський наголосив, що американське партнерство має вирішальне значення для України.
"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні відбулася перша телефонна розмова президентів України та США. Розмова Зеленського та Байдена відбулася на тлі загострення ситуації на Донбасі.
Як розповіло видання Politico, в ході розмови Зеленський і Байден обговорили інформацію про стягування російських військ до кордону України.
Крім того, у Білому домі розкрили подробиці сьогоднішньої телефонної розмови президентів США та України.