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Зеленський про розмову з Байденом: ми стоїмо пліч-о-пліч

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після своєї першої розмови з американським президентом Джо Байденом. Зеленський заявив, що Україна цінує підтримку з боку США на різних рівнях.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

Зеленський наголосив, що американське партнерство має вирішальне значення для України.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні відбулася перша телефонна розмова президентів України та США. Розмова Зеленського та Байдена відбулася на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Як розповіло видання Politico, в ході розмови Зеленський і Байден обговорили інформацію про стягування російських військ до кордону України.

Крім того, у Білому домі розкрили подробиці сьогоднішньої телефонної розмови президентів США та України.

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Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф Байден
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