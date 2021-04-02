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Зеленский о разговоре с Байденом: мы стоим плечом к плечу

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 18:24
Зеленский о разговоре с Байденом: мы стоим плечом к плечу Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после своего первого разговора с американским президентом Джо Байденом. Зеленский заявил, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях.

Об этом он написал на странице в Twitter.

Зеленский отметил, что американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

"Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира", - отметил он.

Напомним, сегодня состоялась первая телефонная беседа президентов Украины и США. Разговор Зеленского и Байдена состоялась на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Как рассказало издание Politico, в ходе разговора Зеленский и Байден обсудили информацию о стягивании российских войск к границе Украины.

Кроме того, в Белом доме раскрыли подробности сегодняшнего телефонного разговора президентов США и Украины.

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