Зеленский о разговоре с Байденом: мы стоим плечом к плечу
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после своего первого разговора с американским президентом Джо Байденом. Зеленский заявил, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях.
Об этом он написал на странице в Twitter.
Зеленский отметил, что американское партнерство имеет решающее значение для Украины.
"Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира", - отметил он.
Напомним, сегодня состоялась первая телефонная беседа президентов Украины и США. Разговор Зеленского и Байдена состоялась на фоне обострения ситуации на Донбассе.
Как рассказало издание Politico, в ходе разговора Зеленский и Байден обсудили информацию о стягивании российских войск к границе Украины.
Кроме того, в Белом доме раскрыли подробности сегодняшнего телефонного разговора президентов США и Украины.