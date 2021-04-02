ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський про розмову з Байденом: ми стоїмо пліч-о-пліч

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 18:24
Зеленський про розмову з Байденом: ми стоїмо пліч-о-пліч Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після своєї першої розмови з американським президентом Джо Байденом. Зеленський заявив, що Україна цінує підтримку з боку США на різних рівнях.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

Зеленський наголосив, що американське партнерство має вирішальне значення для України.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні відбулася перша телефонна розмова президентів України та США. Розмова Зеленського та Байдена відбулася на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Як розповіло видання Politico, в ході розмови Зеленський і Байден обговорили інформацію про стягування російських військ до кордону України.

Крім того, у Білому домі розкрили подробиці сьогоднішньої телефонної розмови президентів США та України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Джозеф Байден
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів