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Лідери ЄС проситимуть Трампа про Patriot для України, - Bloomberg

18:17 21.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Лідери ЄС проситимуть Трампа про Patriot для України, - Bloomberg Фото: зенітно-ракетний комплекс Patriot (Getty Images)
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Україні необхідні ракети для Patriot, щоб протидіяти російському терору. Партнери з Європейского Союзу збираються звернутися за допомогою до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ЄС проситиме у Трампа Patriot для України

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що країні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів Patriot на зиму. Він запропонував США продати Україні від 5% до 10% своїх резервів.

Проте наразі реакція США залишається неясною.

Тож, пише видання, європейські лідери планують лобіювати це питання перед президентом США Дональдом Трампом.

Цього тижня глави держав Європи відвідають зустрічі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де зможуть зрушити вирішення цієї проблеми.

Також лідери ЄС спонукатимуть інші країни, включно з Великою Британією та Японією, надати фінансову підтримку Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський Союз закликає міжнародних партнерів прискорити надання фінансової допомоги Україні перед зимою. Про це казав голова ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Також повідомлялося, що ЄС вивчає можливість спрямувати 10 млрд євро з програми SAFE на спільні оборонні проєкти з Україною.

Окрім цього, ЄС уже ухвалив рішення спрямувати Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет та безпілотників для Сил оборони.

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