США готові погодити передачу Україні ракет для Patriot з Німеччини

Німеччина готується передати Україні додаткову партію ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Йдеться про 10 одиниць MIM-104E GEM-T вартістю 29,6 млн доларів, які країна раніше отримала від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Державного департаменту США.

"Ця передача відповідає цілям США у сфері надання допомоги в галузі безпеки. Уряд Сполучених Штатів готовий надати дозвіл на цю передачу, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням", - йдеться в документі.

Згідно з укладеними домовленостями, передача американського озброєння третіми країнами вимагає обов'язкової згоди Вашингтона.

Адміністрація США вже висловила готовність надати відповідний дозвіл Берліну для відправки перехоплювачів Києву.

"Україна прагне придбати ці системи для зміцнення свого потенціалу протиповітряної оборони, вона вже має боєприпаси того ж типу", - зазначив Держдеп США.