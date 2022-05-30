Зеленский рассмотрит предложение Эрдогана о трехстороннем звонке глав Украины, РФ и Турции

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести совместные телефонные переговоры с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

Спикер также добавил, что такой телефонный разговор будет возможен только в случае, если президент России будет готов в них участвовать. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявленные переговоры между Путиным и Эрдоганом в понедельник пройдут только в двухстороннем формате.