ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский рассмотрит предложение Эрдогана о трехстороннем звонке глав Украины, РФ и Турции

Новина українською →
Киев, Понедельник 30 мая 2022 03:10
Зеленский рассмотрит предложение Эрдогана о трехстороннем звонке глав Украины, РФ и Турции Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести совместные телефонные переговоры с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

Спикер также добавил, что такой телефонный разговор будет возможен только в случае, если президент России будет готов в них участвовать. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявленные переговоры между Путиным и Эрдоганом в понедельник пройдут только в двухстороннем формате.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонит президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Разговоры запланированы на 30 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада