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Зеленський розгляне пропозицію Ердогана про тристоронній дзвінок глав України, РФ і Туреччини

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Київ, Понеділок 30 травня 2022 03:10
Зеленський розгляне пропозицію Ердогана про тристоронній дзвінок глав України, РФ і Туреччини Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести спільні телефонні переговори з президентами Росії і Туреччини Володимиром Путіним і Таїпом Ердоганом. Про це повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

Спікер також додав, що така телефонна розмова буде можлива тільки у випадку, якщо президент Росії буде готовий в них брати участь. Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що заявлені переговори між Путіним і Ердоганом у понеділок пройдуть тільки у двосторонньому форматі.

Раніше повідомлялося, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зателефонує президентам України і РФ Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну. Розмови заплановані на 30 травня.

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