Зеленський розгляне пропозицію Ердогана про тристоронній дзвінок глав України, РФ і Туреччини
Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести спільні телефонні переговори з президентами Росії і Туреччини Володимиром Путіним і Таїпом Ердоганом. Про це повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.
Спікер також додав, що така телефонна розмова буде можлива тільки у випадку, якщо президент Росії буде готовий в них брати участь. Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що заявлені переговори між Путіним і Ердоганом у понеділок пройдуть тільки у двосторонньому форматі.
Раніше повідомлялося, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зателефонує президентам України і РФ Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну. Розмови заплановані на 30 травня.
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