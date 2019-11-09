Президент рассмотрит изменения к Конституции по децентрализации в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский получит предложения относительно изменений к Конституции в части децентрализации до 1 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" президент обязал Комиссию по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года подать на рассмотрение предложения относительно изменений к Основному закону в части децентрализации власти.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства". В частности, в указе главы государства говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ и повышение уровня благополучия населения.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский внес изменения в состав Комиссии по вопросам правовой реформы. В частности, глава государства ввел в рабочую группу по вопросам подготовки предложений относительно внесения изменений к Конституции Украины министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.