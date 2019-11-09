Президент розгляне зміни до Конституції щодо децентралізації в грудні

Президент України Володимир Зеленський отримає пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації до 1 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, указом "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" президент зобов'язав Комісію з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року подати на розгляд пропозиції щодо змін до Основного закону в частині децентралізації влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави". Зокрема, в указі глави держави йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ та підвищення рівня добробуту населення.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський вніс зміни до складу Комісії з питань правової реформи. Зокрема, глава держави увів у робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.