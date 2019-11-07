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Президент внес изменения в Комиссию по вопросам правовой реформы

Новости » Политика     07.11.2019 - 12:34
Президент внес изменения в Комиссию по вопросам правовой реформы
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Генпрокурора Зеленский сделал сопредседателем комиссии

Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал указ "О внесении изменений в указы президента Украины от 21 июня 2019 № 421 и от 7 августа 2019 № 584", в частности, изменив состав комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент в документе постановил ввести в персональный состав комиссии в рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию Украины министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак, народного депутата Александра Корниенко и генерального директора Директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОПГ Ольгу Бугай.

В персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы также внесен генпрокурор Руслан Рябошапка. Глава государства сделал его сопредседателем комиссии по согласию.

Согласно указу, в рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию Украины также введены депутаты Верховной рады Федор Вениславский и Александр Копыленко.

При этом председателем рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия Зеленский назначил замруководителя ОП Андрея Смирнова.

Кроме того, указом предусматривается "вывести из состава рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции Комиссии по вопросам правовой реформы А.Смирнова, М.Стефанчук" и "вывести из персонального состава Комиссии по вопросам правовой реформы Б.Монича".

Глава государства также ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе комиссии, четырех человек и вывел из состава А. Дворниченко.

Напомним, Зеленский 21 июня 2019 года подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы, о чем свидетельствует указ президента №421/2019.

Согласно документу, основной задачей комиссии является содействие дальнейшему развитию правовой системы в Украине с учетом международных обязательств.

Как писало РБК-Украина, закон Зеленского о судебной реформе, которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в четверг, 7 ноября, вступил в силу.

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