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Зеленский подписал указ о проведении реформ по укреплению государства

Новости » Политика     09.11.2019 - 13:04
Зеленский подписал указ о проведении реформ по укреплению государства
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был подписан 8 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Об этом говорится в сообщении пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что соответствующий указ был подписан президентом в пятницу, 8 ноября.

"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни, укрепления государства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 7 ноября вступил в силу закон президента Владимира Зеленского о судебной реформе. Закон предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также сообщалось, что на подпись Зеленскому передали закон об ответственности за незаконное обогащение. В частности, законопроект №1031 внедряет механизм гражданской конфискации коррупционных активов и возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Зеленский встретился с миссией ОБСЕ после переноса разведения в Петровском На подпись Зеленскому передали закон об ответственности за незаконное обогащение
Новости Украины Владимир Зеленскийреформыуказ
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