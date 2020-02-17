Зеленский рассматривает закон об экономической безопасности, - Стефанчук

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Стефанчука, документ вскоре рассмотрят на заседании профильного комитета ВР

На рассмотрении президента Владимира Зеленского сейчас находится проект закона об экономической безопасности. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект планируется рассмотреть на заседании профильного комитета парламента.

"По поводу БФР (Бюро финансовых расследований, - ред.). Да, работа продолжается. Уже я думаю в ближайшее время... Уже завершено, у президента находится на рассмотрении. Закон об экономической безопасности, который будет более фундаментальный. Я думаю, что мы сможем доработать его в комитете", - заявил Стефанчук.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам экономического развития заслушал отчет Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по экономической ситуации в Украине. Представил отчет глава министерства Тимофей Милованов. Он очертил основные задачи, которые стоят перед экономикой страны, отметив, что конечной целью является улучшение благосостояния людей.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. В отчете говорится, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ. В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.