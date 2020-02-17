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Зеленський розглядає закон про економічну безпеку, - Стефанчук

Новини » Політика     17.02.2020 - 14:09
Зеленський розглядає закон про економічну безпеку, - Стефанчук
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Стефанчука, документ незабаром розглянуть на засіданні профільного комітету ВР

На розгляді президента Володимира Зеленського наразі перебуває проект закону про економічну безпеку. Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект планується розглянути на засіданні профільного комітету парламенту.

"З приводу БФР (Бюро фінансових розслідувань, - ред.). Так, робота триває. Уже я думаю найближчим часом... Вже завершено, в президента знаходиться на розгляді. Закон про економічну безпеку, який буде більш фундаментальний. Я думаю, що ми зможемо доопрацювати його в комітеті", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань економічного розвитку заслухав звіт Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з економічної ситуації в Україні. Представив звіт глава міністерства Тимофій Милованов. Він окреслив основні завдання, які стоять перед економікою країни, зазначивши, що кінцевою метою є поліпшення добробуту людей.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. У звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. У заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.

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