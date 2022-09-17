Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Reuters.

"Я можу стовідсотково акцептувати той факт, що ця війна залежить від термінів, які пов'язані тільки з постачанням зброї. І тільки з цим", - сказав він.

Президент наголосив, що пришвидшення постачання військової допомоги Україні означає пришвидшення нашої перемоги.

При цьому Зеленський впевнений у перемозі України.