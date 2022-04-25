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Зеленский рассказал, когда закончится война

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда закончиться война, и что может стать победой для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

Глава государства отметил, что на этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа.

"Когда будет победа, ее ощутит каждый. Когда наступит мир - его увидит каждый. Но чтобы это произошло быстрее, мы должны думать не о том, когда и что это будет, мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова к миру. Она была готова, когда война продолжалась только на Донбассе, и готова сейчас.

"Но, чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться, потому что каждый день борьбы - это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны, после нашей победы", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский рассказал о "фильтрационных" лагерях под Мариуполем.

Ранее Зеленский заявил о том, что армию РФ необходимо признать террористической организацией.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины