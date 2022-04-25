Зеленский рассказал, когда закончится война

Глава государства отметил, что на этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа.

"Когда будет победа, ее ощутит каждый. Когда наступит мир - его увидит каждый. Но чтобы это произошло быстрее, мы должны думать не о том, когда и что это будет, мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова к миру. Она была готова, когда война продолжалась только на Донбассе, и готова сейчас.

"Но, чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться, потому что каждый день борьбы - это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны, после нашей победы", - подчеркнул президент.