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Зеленский о "фильтрационных" лагерях под Мариуполем: "Такие концлагеря, которые строили нацисты"

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 24 апреля 2022 02:11
Зеленский о "фильтрационных" лагерях под Мариуполем: "Такие концлагеря, которые строили нацисты" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский высказался об обустройствах российскими оккупантами возле блокированного Мариуполя "фильтрационных лагерей", где удерживают мирных жителей, и сравнил их с нацистскими концлагерями времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию главы Украинского государства.

"Россия продолжает поддерживать деятельность так называемых "фильтрационных лагерей", в том числе вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое - это концентрационные лагеря. Такие, как строили и нацисты в свое время", - сказал президент.

По словам Зеленского, захватчики отправляют граждан Украины из этих лагерей дальше на оккупированную территорию и в РФ, в частности в глубинки.

Также он рассказал о раскрытии новых фактов о преступлениях войск РФ против мариупольцев.

"Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений", - сообщил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все вывезенные российскими оккупантами украинцы вернутся домой.

Напомним, на днях советник советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что найдена 30-метровая братская могила, которую вырыли российские солдаты. При этом траншея оказалась в 10 раз больше и достигает более 300 метров. Позже стало известно, что вблизи села Виноградное возле Мариуполя оккупанты вырыли еще одну общую могилу, в которой хоронили убитых горожан.

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