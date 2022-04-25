Зеленський розповів, коли закінчиться війна
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, коли закінчитися війна, і що може стати перемогою для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.
Глава держави зазначив, що на це питання одночасно і є, і немає простої відповіді.
"Коли буде перемога, її відчує кожен. Коли настане мир - його побачить кожен. Але щоб це сталося швидше, ми повинні думати не про те, коли і що це буде, ми повинні думати кожен день про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще більш нестерпним", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна готова до миру. Вона була готова, коли війна тривала тільки на Донбасі, і готова зараз.
"Але, щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка ще повинні боротися, тому що кожен день боротьби - це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни, після нашої перемоги", - підкреслив президент.
Нагадаємо, Зеленський розповів про "фільтраційні" табори під Маріуполем.
Раніше Зеленський заявив про те, що армію РФ необхідно визнати терористичною організацією.
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