Зеленський розповів, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, коли закінчитися війна, і що може стати перемогою для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

Глава держави зазначив, що на це питання одночасно і є, і немає простої відповіді.

"Коли буде перемога, її відчує кожен. Коли настане мир - його побачить кожен. Але щоб це сталося швидше, ми повинні думати не про те, коли і що це буде, ми повинні думати кожен день про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще більш нестерпним", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна готова до миру. Вона була готова, коли війна тривала тільки на Донбасі, і готова зараз.

"Але, щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка ще повинні боротися, тому що кожен день боротьби - це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни, після нашої перемоги", - підкреслив президент.