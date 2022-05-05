UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал о втором этапе эвакуации из Мариуполя и заверил, что спасение людей продолжится

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о завершении второго этапа эвакуации из Мариуполя Донецкой области. Он отметил, что удалось вывезти в Запорожье 344 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

"Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти - из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье. Наша команда готовится их встречать. Встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из "Азовстали", - заявил Зеленский.

По его словам, все они получают необходимую помощь. Кроме того, глава государства поблагодарил всех, кто был причастен к эвакуации.

"Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из "Азовстали", из Мариуполя", - добавил президент.

Зеленский также поговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о том, что уже удалось сделать и о том, что предстоит, чтобы спасти мариупольцев и защитников города.

"Не было дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались. И я благодарен всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что из "Азовстали" удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.

Мы также писали о том, что Макрон призвал Путина разрешить продолжение эвакуации из "Азовстали".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМариуполь