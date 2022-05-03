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Эвакуация из "Азовстали": назвали количество спасенных лиц

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Мариуполь, Вторник 03 мая 2022 20:03
Эвакуация из "Азовстали": назвали количество спасенных лиц Эвакуация из Мариуполя (telegram.babel)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

В частности, сегодня в Запорожье прибыли 156 гражданских лиц, которых эвакуировали 1 мая из меткомбината "Азовсталь".

"Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей", - говорится в сообщении.

Ермак сказал, что и в дальнейшем продолжают заниматься вопросом эвакуации из Мариуполя и "Азовстали".

Ранее мы сообщали, что эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье.

Также мы писали, что после частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.

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