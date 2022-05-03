Эвакуация из "Азовстали": назвали количество спасенных лиц

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

В частности, сегодня в Запорожье прибыли 156 гражданских лиц, которых эвакуировали 1 мая из меткомбината "Азовсталь".

"Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей", - говорится в сообщении.

Ермак сказал, что и в дальнейшем продолжают заниматься вопросом эвакуации из Мариуполя и "Азовстали".