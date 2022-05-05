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Зеленський розповів про другий етап евакуації з Маріуполя та запевнив, що порятунок людей продовжиться

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів про завершення другого етапу евакуації з Маріуполя Донецької області. Він зазначив, що вдалося вивезти до Запоріжжя 344 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення Зеленського.

"Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати - з самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні поїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати. Зустрічати так само, як і понад 150 осіб, яких вдалося вивезти з "Азовсталі", - заявив Зеленський.

За його словами, всі вони отримують необхідну допомогу. Крім того, глава держави подякував усім, хто був причетний до евакуації.

"Домовляємося і сподіваємося продовжити порятунок людей з "Азовсталі", з Маріуполя", - додав президент.

Зеленський також поговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем про те, що вже вдалося зробити і про те, що належить, щоб врятувати маріупольців і захисників міста.

"Не було дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Нагадаємо, глава офісу президента Андрій Єрмак розповів, що з "Азовсталі" вдалося евакуювати 156 цивільних осіб.

Ми також писали про те, що Макрон закликав Путіна дозволити продовження евакуації з "Азовсталі".

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Володимир ЗеленськийМаріуполь