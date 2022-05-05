Зеленський розповів про другий етап евакуації з Маріуполя та запевнив, що порятунок людей продовжиться

"Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати - з самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні поїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати. Зустрічати так само, як і понад 150 осіб, яких вдалося вивезти з "Азовсталі", - заявив Зеленський.

За його словами, всі вони отримують необхідну допомогу. Крім того, глава держави подякував усім, хто був причетний до евакуації.

"Домовляємося і сподіваємося продовжити порятунок людей з "Азовсталі", з Маріуполя", - додав президент.

Зеленський також поговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем про те, що вже вдалося зробити і про те, що належить, щоб врятувати маріупольців і захисників міста.

"Не було дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний всім, хто допомагає", - додав Зеленський.