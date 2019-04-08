Зеленский рассказал о своем плане по Донбассу

Кандидат в президенты на выборах в Украине Владимир Зеленский рассказал о плане прекращения войны на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу "Украина".

Так, Зеленский уверен, что минский переговорный процесс стоит продолжать, но данный формат следует реформировать.

"Для первого этапа - это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке", - рассказал он.

Кроме того, Зеленский считает, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

"Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям", - добавил он.

Зеленский также отметил важность вопроса о вступлении в НАТО, акцентировав на необходимости референдума по этому вопросу.

"Должна быть начата серьезная информационная война, в которой мы должны быть победителями", - резюмировал он.

Зеленский сказал, что ради мира готов к личным переговорам с Владимиром Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на уступки Москве, включающие в себя размен территориями, он не пойдет.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

По словам Порошенко, дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019.

РБК-Украина писало, что в Центральной избирательной комиссии заявили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты за счет государственного бюджета состоятся только в студии Национальной общественной телерадиокомпании по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42.