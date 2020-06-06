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Зеленский рассказал, кто может стать министром образования

Новости » Политика     06.06.2020 - 19:44
Зеленский рассказал, кто может стать министром образования
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Чернигов, чтобы познакомится с одним из кандидатов на должность главы МОН

Президент Владимир Зеленский назвал трех основных кандидатов на должность министра образования и науки. Должность остается вакантной с марта 2020 года.

Об этом президент заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главой МОН может стать глава комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет или руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днепров.

"Я встретился со многими ректорами, около 30-40. Они все предложили мне такие кандидатуры: первое - ректор Черниговского университета, доктор экономических наук, второе - человек, который работает в ОП много лет, он был замминистра Дмитрия Табачника, его зовут (Алексей, - ред.) Днепров, и третий человек - глава комитета Сергей Бабак", - сообщил президент.

При этом он добавил, что 10 июня посетит Чернигов, чтобы познакомиться с ректором университета Сергеем Шкарлетой.

"Приду в университет и просто хочу посмотреть, как он выглядит. Я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", - отметил Зеленский.

Отметим, что на сегодняшний день Любомира Мандзий исполняет обязанности министра образования.

Напомним, Давид Арахамия заявлял, что фаворит на пост министра образования и науки меняется каждую неделю.

Кроме того, главным претендентом на должность главы МОН является Сергей Шкарлет.

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Автор: Владислав Красинский

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийМОН
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