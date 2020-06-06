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Зеленський розповів, хто може стати міністром освіти

Новини » Політика     06.06.2020 - 19:44
Зеленський розповів, хто може стати міністром освіти
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський на наступному тижні відвідає Чернігів, щоб ознайомитись з одним з кандидатів на посаду глави МОН

Президент Володимир Зеленський назвав трьох основних кандидатів на посаду міністра освіти та науки. Посада залишається вакантною з березня 2020 року.

Про це президент заявив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, головою МОН може стати глава комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, ректор Чернігівського університету Сергій Шкарлет або керівник Апарату Офісу президента Олексій Дніпров.

"Я зустрівся з багатьма ректорами, близько 30-40. Всі вони запропонували мені такі кандидатури: перше - ректор Чернігівського університету, доктор економічних наук, друге - людина, яка працює в ОП багато років, він був заступником міністра Дмитра Табачника, його звуть (Олексій, - ред.) Дніпров, і третій чоловік - голова комітету Сергій Бабак", - повідомив президент.

При цьому він додав, що 10 червня відвідає Чернігів, щоб познайомитися з ректором університету Сергієм Шкарлетой.

"Прийду в університет і просто хочу подивитися, як він виглядає. Я хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина", - зауважив Зеленський.

Зазначимо, що на сьогодні Любомира Мандзій виконує обов'язки міністра освіти.

Нагадаємо, Давид Арахамія заявляв, що фаворит на пост міністра освіти і науки змінюється щотижня.

Крім того, головним претендентом на посаду глави МОН є Сергій Шкарлет.

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Автор: Владислав Красинский

Теги Новини України Володимир ЗеленськийМОН
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