ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СН объяснили задержку с кандидатом в министры образования

Новости » Политика     03.06.2020 - 18:48
В СН объяснили задержку с кандидатом в министры образования
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

На пост министра образования претендуют много кандидатов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил задержку с определением кандидата на должность министра образования и науки. На эту должность претендует большое количество кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Украина 24".

По словам Арахамии, профильный комитет до сих пор выбирает кандидата на должность главы Минобразования, каждую неделю фаворит меняется.

"Много кандидатов. На прошлой неделе был один фаворит, на этой неделе появился тоже сильный кандидат", - пояснил он.

Нардеп отметил, что кандидат в министры образования избирается коллективно при участии представителей всех фракций.

"Комитет ... проводит групповые, коллегиальные собеседования с участием представителей всех фракций и, если они приходят к общему кандидата, если не приходят, то придется более широким кругом смотреть, но делаем ставки на то, что они найдут человека, который будет имплементировать те политики, ту реформу образования, которую видит парламент", - добавил Арахамия.

Отметим, сейчас Министерством образования и науки временно руководит Любомира Мандзий, которую назначили исполняющим обязанности министра после отставки Анны Новосад. Кресло министра образования остается вакантным с момента отставки правительства Алексея Гончарука.

Напомним, сегодня в Верховную раду внесли представление на назначение двух министров, а также замену вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины назначениеМОНМинобразованияминистркандидатыСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь