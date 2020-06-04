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Назван главный претендент на главу МОН

Новости » Политика     04.06.2020 - 14:31
Назван главный претендент на главу МОН
Фото: Сергей Шкарлет (stu.cn.ua)

Ректора Черниговского НТУ рассматривают на должность министра образования

На сегодня главным претендентом на должность министра образования и науки рассматривают Сергея Шкарлета. Он является ректором Черниговского национального технического университета

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадровые эксперименты: как ищут и назначают министров в правительство Шмыгаля".

Как подтвердил РБК-Украина глава профильного парламентского комитета Сергей Бабак, 3 июня комитет проводил встречу со Шкарлетом. Но пока решение по его кандидатуре не принято. В то же время, по данным РБК-Украина, на сегодня нет альтернативных кандидатов на пост министра образования и науки.

Известно, что Шкарлет в 2010 году пытался попасть в Черниговский областной совет от Партии регионов, а в 2015 - от "Блока Петра Порошенко".

Кроме того, по информации РБК-Украина, на днях кандидатом на должность министров рассматривалась замглавы Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк. Но на собеседовании с премьер-министром Денисом Шмыгалем они не нашли общий язык.

Отметим, на пресс-конференции по итогам года президентства Владимир Зеленский заявлял, что предлагал Бабаку возглавить это министерство, но тот отказался.

Напомним, ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что фаворит на пост министра образования и науки меняется каждую неделю.

РБК-Украина также выясняло, почему сорвалось голосование за назначение Романа Абрамовского министром экологии.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМОНминистр
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