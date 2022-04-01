Зеленский рассказал о сложной ситуации на южном направлении и Донбассе

"Захватчики направляют свой больной креатив во временно оккупированные районы Херсонской области - пытаются организовать там какие-то непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие", - высказался Зеленский.

Президент отметил, что потуги оккупантов обречены на провал.

"Чем больше они будут проявлять там свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самой России. Самих россиян. Ибо кто еще заплатит за оккупацию чужой земли?" - говорит он.

Зеленский добавил, что на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении войска РФ накапливают потенциал для ударов.

"Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер", - подчеркнул президент.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением