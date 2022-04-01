UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал о сложной ситуации на южном направлении и Донбассе

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на южном направлении и на Донбассе сейчас остается "крайне сложной".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение главы Украинского государства.

"Захватчики направляют свой больной креатив во временно оккупированные районы Херсонской области - пытаются организовать там какие-то непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие", - высказался Зеленский.

Президент отметил, что потуги оккупантов обречены на провал.

"Чем больше они будут проявлять там свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самой России. Самих россиян. Ибо кто еще заплатит за оккупацию чужой земли?" - говорит он.

Зеленский добавил, что на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении войска РФ накапливают потенциал для ударов.

"Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер", - подчеркнул президент.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий высказал опасения, что войска РФ попытаются захватить новые территории в Украине для усиления переговорных позиций.

Также мы писали о том, что Пентагон спрогнозировал сосредоточение ударов РФ по четырем направлениям в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины