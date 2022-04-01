Зеленский рассказал о сложной ситуации на южном направлении и Донбассе

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на южном направлении и на Донбассе сейчас остается "крайне сложной".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение главы Украинского государства.
"Захватчики направляют свой больной креатив во временно оккупированные районы Херсонской области - пытаются организовать там какие-то непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие", - высказался Зеленский.
Президент отметил, что потуги оккупантов обречены на провал.
"Чем больше они будут проявлять там свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самой России. Самих россиян. Ибо кто еще заплатит за оккупацию чужой земли?" - говорит он.
Зеленский добавил, что на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении войска РФ накапливают потенциал для ударов.
"Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер", - подчеркнул президент.
Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением
Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий высказал опасения, что войска РФ попытаются захватить новые территории в Украине для усиления переговорных позиций.
Также мы писали о том, что Пентагон спрогнозировал сосредоточение ударов РФ по четырем направлениям в Украине.
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