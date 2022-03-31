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Россия будет пытаться захватить треть Украины, – Моравецкий

Новина українською →
Варшава, Четверг 31 марта 2022 21:04
Россия будет пытаться захватить треть Украины, – Моравецкий Фото: Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил опасение, что российские войска попытаются захватить новые территории в Украине для усиления переговорных позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я вижу перегруппировку, реорганизацию российских войск. Я считаю, что уже вскоре они будут пытаться взять в окружение украинские силы, прежде всего на Донбассе. А затем, после захвата трети территории Украины, они попытаются вести переговоры с позиции силы", – заявил глава правительства.

По мнению Моравецкого, остановить Россию могут новые сокрушительные санкции. Он отметил необходимость конфискации активов РФ, а также в очередной раз призвал к введению эмбарго на российские энергоносители.

Премьер-министр Польши уверен, что в данный момент Россия готова воевать в течение месяцев. Общественное же мнение на Западе, по мнению Моравецкого, быстрее устанет от темы войны. Единственное спасение – ускоренные поставки вооружений Украине.

Напомним, что Пентагон спрогнозировал сосредоточение ударов РФ по четырем направлениям в Украине.

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