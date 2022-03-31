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Россия сосредоточит свои удары на четырех направлениях, среди них Киев, - Пентагон

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Четверг 31 марта 2022 20:34
Россия сосредоточит свои удары на четырех направлениях, среди них Киев, - Пентагон Фото: Россия сосредоточит свои удары на четырех направлениях, среди них Киев (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты готовятся нанести новые авиаудары по территории Украины. В этот же раз в четырех направлениях, в том же числе и по Киеву.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам одного из чиновников Пентагона, Россия сосредоточена в соответствующих направлениях:

  • Киев;
  • Чернигов;
  • Изюм;
  • Донбасс.

"Мы видим, что русские продолжают увеличивать количество вылетов, вылетов самолетов, за последние 24 часа более чем на 300, и их удары сосредоточены в Киеве, Чернигове, Изюме, о котором мы говорили ранее, на юг от Харькова, а затем в зоне операции объединенных сил, в основном на Донбассе, это четыре района, где они проводят большинство своих ударов", - заявил чиновник.

Также он отметил, что Киев и в дальнейшем находится под угрозой, несмотря на то, что Россия заявила об отступлении.

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