Россия сосредоточит свои удары на четырех направлениях, среди них Киев, - Пентагон

Российские оккупанты готовятся нанести новые авиаудары по территории Украины. В этот же раз в четырех направлениях, в том же числе и по Киеву.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам одного из чиновников Пентагона, Россия сосредоточена в соответствующих направлениях:

Киев;

Чернигов;

Изюм;

Донбасс.

"Мы видим, что русские продолжают увеличивать количество вылетов, вылетов самолетов, за последние 24 часа более чем на 300, и их удары сосредоточены в Киеве, Чернигове, Изюме, о котором мы говорили ранее, на юг от Харькова, а затем в зоне операции объединенных сил, в основном на Донбассе, это четыре района, где они проводят большинство своих ударов", - заявил чиновник.

Также он отметил, что Киев и в дальнейшем находится под угрозой, несмотря на то, что Россия заявила об отступлении.