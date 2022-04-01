Зеленський розповів про складну ситуацію на південному напрямку і Донбасі

"Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність", - висловився Зеленський.

Президент зазначив, що потуги окупантів приречені на провал.

"Що більше вони будуть проявляти там свою активність, то серйознішими в підсумку будуть втрати самої Росії. Самих росіян. Бо хто ж іще заплатить за окупацію чужої землі?" - каже він.

Зеленський додав, що на Донбасі, в Маріуполі і на харківському напрямку війська РФ накопичують потенціал для ударів.

"Потужних ударів. Будемо захищатися. Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер", - наголосив президент.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням