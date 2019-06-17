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Украина начинает подготовку к встрече в "нормандском формате"

Новости » Политика    17.06.2019 - 19:39
Украина начинает подготовку к встрече в "нормандском формате"
Фото: Владимир Зеленский и Эммануель Макрон (twitter.com/IuliiaMendel)

В ближайшее время должна состояться встреча советников стран-членов для подготовки

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном во Франции сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Франции Twitter.

"Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - заявил Зеленский.

В то же время Макрон заявил, что французская сторона готова провести встречу в "нормандском формате".

"Когда придет время, Франция готова провести заседание "нормандского формата", чтобы поддержать обязательства", - сообщил президент Франции.

Он подчеркнул, что для этого нужно будет сделать необходимые шаги, которые смогут подтверждать намерения выполнять эти обязанности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский заявил, что Российская Федерация должна выполнить решение Международного Трибунала и осуществить освобождение 24 украинских моряков, которые были захвачены вблизи Керченского пролива осенью 2018 года

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