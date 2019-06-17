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Зеленский: Россия должна выполнить решение Международного Трибунала

Новости » Политика    17.06.2019 - 19:11
Зеленский: Россия должна выполнить решение Международного Трибунала
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский верит, что РФ выполнит решение Международного Трибунала

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, во время рабочего визита во Францию заявил, что Российская Федерация должна выполнить решение Международного Трибунала и осуществить освобождение 24 украинских моряков, которые были захвачены вблизи Керченского пролива осенью 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента Украины в Twitter.

"Россия должна выполнить решение Международного Трибунала и вернуть 24 украинских моряка", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что верит в то, что это может стать возможным.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский прибыл на встречу с президентом Франции. Встреча проходит в Елисейском дворце в Париже, где его встречали с военными почестями, после чего лидеры двух стран отправились на переговоры.

Напомним, что Зеленский заявил, что считает законным свое решение о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. По мнению Зеленского, его решение распустить парламент было законным и соответствовало запроса общества.

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Новости Украины Владимир Зеленскийтрибунал
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