Зеленский рассказал, что потребует у Путина при встрече

Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Владимир Зеленский заявил, что в случае победы встретится с президентом России Владимиром Путиным только после возврата захваченных территорий. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, что запросит компенсацию за оккупацию Крыма и Донбасса.

"А что уже есть дата, когда мы встречаемся с Путиным? Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые помогали эскалации Крыма и Донбасса?", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский исключил объединение с Юлией Тимошенко перед вторым туром выборов. Он также поблагодарил украинцев за поддержку и назвал результаты экзит-полов, по данным которых он набирает около 30% голосов, "началом пути к победе".

Отметим, по данным Национального экзит-пола на 18:00, сейчас лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, за Порошенко отдали голоса 17,8% респондентов, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов.