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Зеленский исключил объединение с Тимошенко

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 21:38
Зеленский исключил объединение с Тимошенко
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский на выборах 2019 не намерен объединяться с кем-либо

Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Владимир Зеленский исключает объединение с Юлией Тимошенко. Об этом он заявил, комментируя публикацию результатов экзит-полов, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и назвал результаты экзит-полов, по данным которых он набирает около 30% голосов, "началом пути к победе". Кроме того, он опроверг любые переговоры о поддержке во втором туре с Юлией Тимошенко.

В то же время глава его избирательного штаба Иван Баканов отметил важность защиты этого результата.

"К большому сожалению, из регионов поступает информация, что определенные нарушения во время избирательного процесса были. Мы будем следить за тем, что происходит в регионах, происходит при подсчете голосов", - отметил он.

Напомним, по данным Национального экзит-пола на 18:00, сейчас лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, за Порошенко отдали голоса 17,8% респондентов, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов.

По данным экзит-пола, проведенного по заказу ТСН, Зеленского поддержали 30,1% избирателей. На втором месте Петр Порошенко с результатом в 18,5%, на третьем Юлия Тимошенко с 14%.

 

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