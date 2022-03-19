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Зеленский рассказал о ситуации в Мариуполе и спасении людей под завалами драмтеатра

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Мариуполе продолжают доставать людей из-под завалов драмтеатра, который целенаправленно был разбомблен войсками РФ. А также поблагодарил защитников города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное видеообращение главы государства.

"Из-под завалов в разрушенном оккупантами Драмтеатре в Мариуполе, где укрывались мирные люди от российских обстрелов и бомб, продолжают спасать людей. Уже больше 130 - на поверхности", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что среди спасенных, к сожалению, есть тяжелораненые. При этом он подчеркнул, что по состоянию на данный момент (ночь на 19 марта, - Ред.) нет информации о погибших.

Также глава государства поблагодарил защитников блокированного российскими оккупантами Мариуполя, который враг систематически обстреливает и разрушает, не допуская в город гуманитарные грузы.

"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины.

36 отдельная бригада морской пехоты, 501 отдельный батальон морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты, 12 бригада Национальной гвардии Украины и отдельный отряд специального назначения "Азов". Я благодарен каждому и каждому, всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждому, кто защищает Украину", - сказал Зеленский.

Напомним, 16 марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где находились сотни детей и женщин. К счастью, бомбоубежище выдержало.

Ранее мы публиковали фоторепортаж, как выглядит Мариупольский драмтеатр, переживший авиаудар.

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Владимир ЗеленскийМариупольВойна России против Украины