Зеленський розповів про ситуацію в Маріуполі і порятунок людей під завалами драмтеатру

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в Маріуполі продовжують діставати людей з-під завалів драмтеатру, який цілеспрямовано був розбомблений військами РФ. А також висловив вдячність захисникам міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне відеозвернення глави держави.
"З-під завалів у зруйнованому окупантами драмтеатрі в Маріуполі, де ховалися мирні люди від російських обстрілів і бомб, продовжують рятувати людей. Вже понад 130 - на поверхні", - сказав Зеленський.
Президент додав, що серед врятованих, на жаль, є тяжкопоранені. При цьому він наголосив, що станом на цей момент (ніч на 19 березня, - Ред.) немає інформації про загиблих.
Також глава держави подякував захисникам блокованого російськими окупантами Маріуполя, який ворог систематично обстрілює і руйнує, не допускаючи в місто гуманітарні вантажі.
"Я хочу сьогодні окремо і щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Наше героїчне місто, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України.
36 окрема бригада морської піхоти, 501 окремий батальйон морської піхоти, 1 окремий батальйон морської піхоти, 12 бригада Національної гвардії України та окремий загін спеціального призначення "Азов". Я вдячний кожному і кожному, всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожному, хто захищає Україну", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 16 березня у Маріуполі російські окупанти скинули авіабомбу на драматичний театр, де перебували сотні дітей та жінок. На щастя, бомбосховище витримало.
Раніше ми публікували фоторепортаж, як виглядає Маріупольський драмтеатр, який пережив авіаудар.
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