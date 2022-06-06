Зеленский рассказал, есть ли риски повторного вторжения России через Беларусь

Риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Сейчас Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина .

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси",- сказал он.

Напомним, ранее появилась информация о белорусской военной колонне, которая приблизилась к границе с Волынской областью.

В то же время, по данным украинских военных, белорусская армия массово минирует территории, граничащие с Украиной.

Кроме того, ранее военные рассказали, что пока нет особых рисков наступления российских военных на северные области и Киев.