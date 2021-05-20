UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский рассказал о рисках встречи Байдена и Путина для Украины

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина могут нести угрозы для Украины. Среди главных рисков президент считает отмену санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 20 мая.

Президент отметил, что считает нужной встречу Байдена и Путина, несмотря на риски для Украины.

"Президент Байден знает мою позицию, мы это обсуждали с госсекретарем США, что они украинские вопросы будут обсуждать только в том пространстве..., которое будут согласовывать с нами до этого. Есть риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, они есть", - заявил Зеленский.

В качестве примера он привел риск отмены санкций со стороны США против газопровода "Северный поток-2". По словам Зеленского, если это произойдет, это будет личным поражением Байдена на посту президента США.

Напомним, в ночь на 20 мая в Исландии состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкина. По итогам встречи Блинкен заявил, что Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. В качестве площадки рассматривается Исландия.

При этом в Кремле заявили, что Путин примет решение о встрече с Байденом после анализа переговоров Лаврова и Блинкена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДжозеф Байден