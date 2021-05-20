Зеленский рассказал о рисках встречи Байдена и Путина для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина могут нести угрозы для Украины. Среди главных рисков президент считает отмену санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 20 мая .

Президент отметил, что считает нужной встречу Байдена и Путина, несмотря на риски для Украины.

"Президент Байден знает мою позицию, мы это обсуждали с госсекретарем США, что они украинские вопросы будут обсуждать только в том пространстве..., которое будут согласовывать с нами до этого. Есть риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, они есть", - заявил Зеленский.

В качестве примера он привел риск отмены санкций со стороны США против газопровода "Северный поток-2". По словам Зеленского, если это произойдет, это будет личным поражением Байдена на посту президента США.