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"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"

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Киев, Четверг 20 мая 2021 14:30
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возможную отмену санкций США против "Северного потока-2". Он заявил, что это будет личный проигрыш президента Америки Джо Байдена.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

По его словам, после разговора Байдена и президента РФ Владимира Путина есть риск отмены санкций против "Северного потока-2".

"Есть большой риск, что они могут надавить на США, чтобы снять санкции. Я считаю, что это будет проигрыш США, лично Байдена. Я это говорю открыто. Это будет серьезная геополитическая победа России", - заявил Зеленский.

Отметим, ранее такие издания как Axios, Reuters и Bloomberg писали, что Белый дом планирует отказаться от санкций против "Северного потока-2". Они писали, что это может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже официально заявила, что Байден сделал шаг навстречу Германии в вопросе "Северного потока-2", но мнения двух стран по проекту еще различаются.

Напомним, в Сенате США раскритиковали решение о Nord Stream 2.

Отметим, 19 мая Госдеп сделал официальное заявление по "Северному потоку-2". Он заявил, что США не смягчают политику в отношении газопровода.

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"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
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