Зеленский рассказал, может ли произойти новый Мариуполь в Одессе: они не остановятся

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, могут ли в Одессе произойти такие обстрелы, как в Мариуполе. Он заявил, что оккупанты не остановятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресконференцию Зеленского.
По его словам, оккупанты имеют тысячи танков и техники. К тому же российские войска имеют планы коридора в Молдову.
"Может ли произойти новый Мариуполь в Одессе - да, может, они имеют тысячи танков и техники, у них есть планы коридора в Молдову. Я не верю, что они остановятся", - сказал Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Зеленский отреагировал на удары по Одессе.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 59-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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