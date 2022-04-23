Зеленский рассказал, может ли произойти новый Мариуполь в Одессе: они не остановятся

По его словам, оккупанты имеют тысячи танков и техники. К тому же российские войска имеют планы коридора в Молдову.

"Может ли произойти новый Мариуполь в Одессе - да, может, они имеют тысячи танков и техники, у них есть планы коридора в Молдову. Я не верю, что они остановятся", - сказал Зеленский.