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Зеленский отреагировал на удары по Одессе: Подонки вонючие, просто нет слов

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 21:04
Зеленский отреагировал на удары по Одессе: Подонки вонючие, просто нет слов Зеленский отреагировал на удары по Одессе (РБК Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился цинизмом и подлостью России по отношению к мирному населению Украины. Гарант прокомментировал ситуацию в Одессе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"8 человек погибли, 18 или 20 ранены. Ребенка трехмесячного убили. Что вообще происходит? Подонки вонючие, просто нет слов" - так Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары по Одессе.

Напомним, Сегодня, 23 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Число погибших возросло до 8.

Война России против Украины длится пятьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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