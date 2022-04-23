Зеленський розповів, чи може статися новий Маріуполь в Одесі: вони не зупиняться

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи можуть в Одесі відбутися такі обстріли, як в Маріуполі. Він заявив, що окупанти не зупиняться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.
За його словами, окупанти мають тисячі танків та техніки. До того ж російські війська мають плани коридору до Молдови.
"Чи може статися новий Маріуполь в Одесі - так, може, вони мають тисячі танків і техніки, у них є плани коридору до Молдови. Я не вірю, що вони зупиняться", - сказав Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський відреагував на удари по Одесі.
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