Зеленський розповів, чи може статися новий Маріуполь в Одесі: вони не зупиняться

За його словами, окупанти мають тисячі танків та техніки. До того ж російські війська мають плани коридору до Молдови.

"Чи може статися новий Маріуполь в Одесі - так, може, вони мають тисячі танків і техніки, у них є плани коридору до Молдови. Я не вірю, що вони зупиняться", - сказав Зеленський.