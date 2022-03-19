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Зеленский рассказал о помощи переселенцам и поддержке тех, кто им выделил жилье

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Суббота 19 марта 2022 01:25
Зеленский рассказал о помощи переселенцам и поддержке тех, кто им выделил жилье Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о помощи украинцам, которые были вынуждены оставить свои дома из-за боевых действий. Кабмин разработает комплексную программу поддержки людей, которые лишились жилья из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Государственная финансовая поддержка будет для всех перемещенных граждан - взрослых и детей на местах, где они сейчас находятся. Правительство также предоставит жилье для вынужденных переселенцев. Кроме того, после завершения войны будет начато восстановление жилья.

Зеленский также отметил, что будет финансовая поддержка людей, которые поселили у себя переселенцев с территории боевых действий, или временной оккупации.

Как минимум эти люди получат возмещение расходов на коммунальные услуги, которые связаны с пребыванием переселенцев.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время пояснит все детали конкретно такой комплексной программы поддержки наших граждан", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский призвал немецкого канцлера помочь остановить вторжение России в Украину.

Ранее Зеленский рассказал о переговорах с друзьями Украины Эрдоганом, Трюдо и президентом Еврокомиссии.

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