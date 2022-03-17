ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский рассказал о переговорах с друзьями Украины Эрдоганом, Трюдо и президентом Еврокомиссии

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 01:50
Зеленский рассказал о переговорах с друзьями Украины Эрдоганом, Трюдо и президентом Еврокомиссии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах в среду с международными партнерами, лидерами и главами правительств других стран, поблагодарил за поддержку Украины, а также обсудил российскую военную агрессию и войну.

Об этом 17 марта пишет РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"В течение дня говорил с друзьями Украины. С президентом Турции Эрдоганом, премьер-министром Канады Трюдо. Поблагодарил за поддержку, договорились о новых шагах ради мира в нашей стране.

В разговоре с премьер-министром Ирландии выразил соболезнования в связи с убийством российскими военными ирландского журналиста Пьера Закржевски.

Говорил также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Договорились о поддержке наших гражданах, временных переселенцев", - рассказал Зеленский.

Также президент добавил, что утром 16 марта он будет выступать перед парламентом Германии.

"Продолжу бороться за еще большую поддержку для Украины. За еще большее давление на Россию. Для нашей общей победы", - отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский высказался о присоединении Украины к европейской энергосети, к чему наша страна шла более 20 лет.

Напомним, перед этим Владимир Зеленский сделал заявление после встречи в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами