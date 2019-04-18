Зеленский рассказал подробности встреч с Коломойским

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не часто видится с Игорем Коломойским, а общение в основном касается бизнеса. Об этом Зеленский рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, он сообщил, что не был у Коломойского на дне рождения в этом году, при этом на прошлом выступал там с "Кварталом": "Ну, слушайте, ну это нормально. Это работа".

Зеленский также рассказал, что видится с Коломойским не часто, а для общения по бизнесу использует звонки и мессенджеры.

"Звонки, мессенджеры использую. Общаемся по бизнесу. Ну, слушайте, ну у нас серьезная компания "Квартал 95". У нас много споров по этому поводу. Дело в том, что мы пытались наладить отношения, общение менеджеров. У нас не очень вышло. Действительно, были там вопросы. Задержки с финансированием и так далее. И эти функции переложены на меня и моего основного партнера Сергея Шефира. Или он, или я - мы общаемся", - рассказал Зеленский.

Напомним, по данным расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", Зеленский летал в Женеву (Швейцария), когда там жил олигарх Игорь Коломойский, по меньшей мере, одиннадцать раз.

Согласно информации журналистов, Зеленский летал на частных самолетах с бизнес-партнерами Коломойского - Геннадием Боголюбовым, Игорем и Григорием Суркисами и Тимуром Миндичем. В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который стал главным юридическим советником его кампании на выборах президента 2019.

Позже сам Коломойский подтвердил, что юрист Зеленского является его адвокатом.

"Он, прежде всего, мой адвокат…Я вам скажу, что он еще работает и на других людей, что иногда вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов? Вы же понимаете, что, начиная с Авраама, все люди как-то между собой связаны", - заявил Коломойский.