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Зеленский 11 раз за два года летал в Женеву, когда там жил Коломойский, - расследование

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 23:53
Зеленский 11 раз за два года летал в Женеву, когда там жил Коломойский, - расследование
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан

Владимир Зеленский, кандидат в президенты 2019, летал в Женеву (Швейцария), когда там жил олигарх Игорь Коломойский, по меньшей мере одиннадцать раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Причем Зеленский, по информации журналистов, не раз летал на частных самолетах с бизнес-партнерами Коломойского - Геннадием Боголюбовым, Игорем и Григорием Суркисами и Тимуром Миндичем.

Кроме того, согласно расследованию, его в каждой второй поездке сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента 2019.

Также сообщается, что после переезда Коломойского в Израиль летом 2018 Зеленский еще дважды летал в Тель-Авив.

Напомним, согласно еще одному расследованию, Андрей Богдан, юрист, который работает с олигархом Игорем Коломойским, встречался от имени штаба Владимира Зеленского с директором НАБУ Артемом Сытником.

Журналисты зафиксировали Богдана с бейджем телеканала "1+1" в бизнес центре "Парковый" во время первого тура выборов 31 марта. 

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