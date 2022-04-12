Зеленский рассказал о подготовке нового этапа террора против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что от одного из рупоров Кремля прозвучало новое заявление, которое свидетельствует о подготовке нового этапа террора против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время традиционного ночного обращения.
"Один из рупоров оккупантов заявил, что они могут применить химоружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно", - отметил глава государства.
Он также обратился к мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И тогда это означало, что нужно реагировать на агрессию значительно жестче и быстрее.
"Сейчас ЕС начал обсуждать шестой санкционный пакет против РФ. Время сделать этот пакет, чтобы даже слова об оружии массового поражения со стороны РФ больше не звучало. Нефтяное эмбарго против РФ - обязательное. Любой санкционный пакет, который не затрагивает нефть, будет принят в Москве с улыбкой", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, российские военные сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.
Позже основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил о том, что в результате химической атаки на Мариуполь ранения получили три бойца "Азова".
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