Зеленський розповів про підготовку нового етапу терору проти України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що від одного з рупорів Кремля прозвучала нова заява, яка свідчить про підготовку нового етапу терору проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час традиційного нічного звернення.

"Один з рупорів окупантів заявив, що вони можуть застосувати хімзброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно", - зазначив глава держави.

Він також звернувся до світових лідерів, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І тоді це означало, що потрібно реагувати на агресію значно жорсткіше і швидше.

"Зараз ЄС почав обговорювати шостий санкційний пакет проти РФ. Час зробити цей пакет, щоб навіть слова про зброю масового ураження з боку РФ більше не звучало. Нафтове ембарго проти РФ - обов'язкове. Будь-який санкційний пакет, який не зачіпає нафту, буде прийнятий в Москві з посмішкою", - підкреслив Зеленський.