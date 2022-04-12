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Зеленський розповів про підготовку нового етапу терору проти України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що від одного з рупорів Кремля прозвучала нова заява, яка свідчить про підготовку нового етапу терору проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час традиційного нічного звернення.

"Один з рупорів окупантів заявив, що вони можуть застосувати хімзброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно", - зазначив глава держави.

Він також звернувся до світових лідерів, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І тоді це означало, що потрібно реагувати на агресію значно жорсткіше і швидше.

"Зараз ЄС почав обговорювати шостий санкційний пакет проти РФ. Час зробити цей пакет, щоб навіть слова про зброю масового ураження з боку РФ більше не звучало. Нафтове ембарго проти РФ - обов'язкове. Будь-який санкційний пакет, який не зачіпає нафту, буде прийнятий в Москві з посмішкою", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, російські військові скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Пізніше засновник полку "Азов" Андрій Білецький заявив про те, що в результаті хімічної атаки на Маріуполь поранення отримали три бійця "Азова".

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України